إصابة امرأة بطلق ناري في منزل زوجها في سير - الضنية

أصيبت س. ش. بطلق ناري من سلاح فردي داخل منزل زوجها في بلدة سير - الضنية.



وقد نقلت وهي بحالة صحية حرجة إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.



وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة.