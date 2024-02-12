في كفردبيان... تهجّم على العنصر وضربه

انتشر فيديو يُظهر شخصاً يتهجّم على أحد عناصر قوى الأمن الداخلي في كفردبيان–عيون السيمان.



بنتيجة تحقيقات قوى الامن الداخلي، واستماع إفادة الطرفين، تم توقيف المدعو د.ر. الذي تهجّم على العنصر وضربه، بناء لإشارة القضاء المختص.



علماً أن العنصر كان مكلّفاً بمهمّة حفظ أمن ونظام وتأمين سير في المحلّة.