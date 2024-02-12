تسليم معدات للكشف على مستندات السفر كهبة فرنسية

قام السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو بزيارة دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي على رأس وفد من السفارة، وكان في استقباله مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وعدد من الضباط حيث جرى تسليم معدات للكشف على مستندات السفر كهبة من الدولة الفرنسية لصالح المديرية العامة للأمن العام.