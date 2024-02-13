تعميم صورة القاصر المفقودة نرجس علي البرهان... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر: نرجس علي البرهان (من مواليد عام 2007، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 11-2-2024 منزل ذويها الكائن في بلدة عمار البيكات - قضاء عكار ولم تعد لغاية تاريخه.لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الإتصال بمخفر حلبا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 690002-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.