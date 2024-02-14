توقيف لبناني وسوري في منطقة الواجهة البحرية - بيروت لارتكابهما عدة جرائم

بتاريخ 14/2/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الواجهة البحرية - بيروت اللبناني (ع.خ.) والسوري (م.ط.) لتأليفهما عصابة سلب بقوة السلاح وقيامهما بالإتجار بالمخدرات وتعاطيها، كما ضبطت في حوزتهما مسدسًا حربيًا، وكمية من المخدرات ودراجة نارية دون أوراق قانونية.



وقد سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.