الدفاع المدني: سحب سيارة عالقة في الثلوج في صنين

عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٢/١٤ على سحب سيارة رباعية الدفع عالقة في الثلوج في صنين - المتن، وذلك لتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.