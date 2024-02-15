جولة لمصلحة الاقتصاد في الشمال في السوبرماركت ومحلات الالبان والاجبان... وتسطير محاضر ضبط

قامت مصلحة الاقتصاد في الشمال بجولات رقابية في السوبرماركت ومحلات الالبان والاجبان في مختلف مناطق الشمال، وسطرت سبعة محاضر ضبط بسبب مخالفة القرار رقم 1/2/أت/م تاريخ 2017، الذي يلزم عدم بيع الالبان والاجبان بالفلت وبوجوب بيعها موضبة وفق الاصول.



وطلبت المصلحة من كل السوبرماركات الالتزام بتطبيق القرار المذكور تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية عند المخالفة.