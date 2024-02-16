الجيش: توقيف فلسطينيين إثنين عند أحد مداخل مخيم عين الحلوة

أعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش أوقفت أمس، عند أحد مداخل مخيم عين الحلوة الفلسطيني (م.أ.ط.) لحيازته كمية كبيرة من حشيشة الكيف والفلسطيني (خ.أ.) لحيازته كمية من حبوب الكبتاغون.



وأفادت بأن "المضبوطات سلمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".