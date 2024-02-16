الجيش: توقيف فلسطينيين إثنين عند أحد مداخل مخيم عين الحلوة

بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥، أوقفت وحدة من الجيش عند أحد مداخل مخيم عين الحلوة الفلسطيني (م.أ.ط.) لحيازته كمية كبيرة من حشيشة الكيف، والفلسطيني (خ.أ.) لحيازته كمية من حبوب الكبتاغون.
سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/KWW7GNIf5t
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 16, 2024
بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥، أوقفت وحدة من الجيش عند أحد مداخل مخيم عين الحلوة الفلسطيني (م.أ.ط.) لحيازته كمية كبيرة من حشيشة الكيف، والفلسطيني (خ.أ.) لحيازته كمية من حبوب الكبتاغون.
سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/KWW7GNIf5t