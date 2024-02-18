قتيل في سهل بدنايل على خلفية ثأرية

أقدم مسلحون في سهل بلدة بدنايل غربي بعلبك، على إطلاق النار باتجاه المدعو ع.س.س على خلفية ثأرية منذ سنة، ما أدى إلى وفاته على الفور.



وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث.