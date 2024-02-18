قتيلان وجريحان بإشكال فردي في مشحا العكارية

أدى إشكال فردي في بلدة مشحا العكارية بين عدد من الشبان، لم تعرف مسبباته، إلى تبادل لإطلاق النار، ما ادى الى مقتل الشابين (ع. ضناوي ) و (ر. شحادة ) وإصابة شخصين آخرين (ع. شاكر) و(ع. شحادة) نُقلا إلى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي للمعالجة.



وحضرت قوة كبيرة من الجيش لضبط الوضع، وتجري اتصالات بين فاعلياتها لتطويق ذيول الحادث والحد من تداعياته.