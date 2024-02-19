ترأس عصابة لترويج المخدّرات في صور... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه وعلى أحد زبائنه

في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها القطعات المختصّة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها، وبعد أن كانت شعبة المعلومات قد أوقفت، بتاريخٍ سابق، أفراد شبكة لترويج المخدّرات في محلّة صور، كثّفت هذه الشّعبة جهودها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة الرأس المدبّر للشّبكة المذكورة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته ومكان إقامته في محلّة المساكن الشّعبية في مدينة صور، وهو المدعو: ح. أ. (مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)، ويوجد بحقّه مذكّرات عدليّة عدّة، بجرائم مخدّرات وسرقة.



وبتاريخ 12-2-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة عملية مداهمة لمكان إقامة المذكور في محلّة المساكن الشعبية، حيث أوقفته.



وقد تم ضبط كميّة من مادّة حشيشة الكيف، ميزان الكتروني وسِجِل مدوّن عليه عمليات بيع المخدّرات، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبالتّزامن، تمكّنت دوريّة أخرى تابعة للشّعبة من توقيف أحد زبائنه في مدينة صور، على متن دراجة آليّة، تم ضبطها، وتبيّن أنه يدعى: ن. ذ. (من مواليد عام ۱۹۹۷، سوري). وبتفتيشه ضبطت بحوزته كمية من مادة حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون وبعض الأدوية المهدّئة.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإنه بالتحقيق معهما، اعترف الأول بأنّه يرأس شبكة لترويج المخدّرات تقوم بتوزيعها على عدد كبيرٍ من الزبائن. واعترف الثّاني بتعاطي المخدّرات والاستحصال عليها من الأوّل. وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.