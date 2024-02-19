جمارك المطار تضبط عملية تهريب مخدرات

تمكّنت جمارك المطار من ضبط عملية تهريب مخدرات مع المسافر اللبناني ر.ب القادم من افريقيا على متن الطيران القطري.



وأفادت معلومات للـLBCI، بأن المخدرات كانت موضوعة بحرفية كبيرة مذوبة داخل ثمان قناني.



وقد تمّ تسليم الموقوف والمضبوطات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي.