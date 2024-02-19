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ينقل كميّة كبيرة من المخدرات من البقاع إلى جبل لبنان بهدف توزيعها على المروجين... وهذا ما حلّ به

أمن وقضاء
2024-02-19 | 06:33
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ينقل كميّة كبيرة من المخدرات من البقاع إلى جبل لبنان بهدف توزيعها على المروجين... وهذا ما حلّ به
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ينقل كميّة كبيرة من المخدرات من البقاع إلى جبل لبنان بهدف توزيعها على المروجين... وهذا ما حلّ به

في إطار العمل المستمر الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات، وتفكيك شبكاتهم الجرمية وتوقيفهم، وبعد رصدٍ ومراقبة دامت لفترة زمنيّة غير قصيرة، توافرت معلومات لدى المكتب المذكور حول قيام أحد التّجّار بنقل المخدّرات، وبكميّات كبيرة من البقاع إلى محافظة جبل لبنان، بغية توزيعها على المروجين، الذين بدورهم يقومون بترويجها.

وعلى أثر ذلك، وبنتيجة الجهد الاستعلامي، تم تحديد هويّة التّاجر المشتبه به، وتبيّن أنه يُدعى: -ع. ز. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق في جرائم المخدّرات، ومطلوب للقضاء بجرم نقل أسلحة.

وبتاريخ 9-2-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة من المجموعة الخاصّة ودوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، كمينًا محكمًا في محلّة الشيّاح، حيث تمكّنت من توقيفه مع المدعوّة: خ. ر (من مواليد عام ١٩٧١، لبنانية)، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ. 

وبتفتيش السّيّارة التي كانا على متنها، تمّ العثور على كمية كبيرة من المخدّرات، مقسّمة على الشكل التالي:

- 1514 غ. من مادّة الكوكايين، موضّبة في داخل 153 طبة وعلبتين بلاستكيتين.
- 419 غ. من "باز الكوكايين"، موزّعة على 80 طبّة بلاستيكية و 6 مظاريف ألومنيوم.
- 1105 غ. من مادّة حشيشة الكيف.
- 315 غ. من مادّة الماريجوانا موزّعة على 12 كيسًا.
- 88 غ. من مادّة "كريستال مِث"
- 60 حبّة مخدّرة "xtc"
- مبلغ مالي

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، فإن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 
 

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