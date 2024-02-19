قوى الأمن: سنبدأ بتطبيق ما ورد في الموازنة حول مضاعفة غرامات السير 10 أضعاف

تنفيذًا للمادة الـ/42/ من قانون الموازنة العامة للعام 2024 التي قضت بمضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير /10/ أضعاف، على ألا تقل قيمة الغرامة عن /250،000/ ل.ل.، ستبدأ قوى الأمن الداخلي بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة. لذلك، طلبت من السائقين التقيد بأحكام قانون السير حفاظًا على حياتهم وسلامة الآخرين.