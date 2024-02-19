سماع دوي إنفجار في جبل محسن... ما سببه؟

سمع دوي إنفجار في حي الأميركان في جبل محسن، ليتبين لاحقًا أن الصوت ناجم عن إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهول.وقد إنفجرت القنبلة بالقرب من مطعم مأكولات، ولم يفد عن وقوع إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.