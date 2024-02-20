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شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوة السلاح وانتحال صفة أمنية... هل وقعتم ضحية أعماله؟

أمن وقضاء
2024-02-20 | 03:10
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شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوة السلاح وانتحال صفة أمنية... هل وقعتم ضحية أعماله؟
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شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوة السلاح وانتحال صفة أمنية... هل وقعتم ضحية أعماله؟

تمكّنت شعبة المعلومات من رصد عصابة ينفّذ أفرادها عمليات سلب بقوّة السّلاح، منتَحلين صفة أمنية ومستخدمين سيارة نوع "تويوتا كورولا" لون أسود زجاجها حاجب للرؤية، ويستهدفون المواطنين وعمّال التوصيلات الـ "Delivery" في مناطق مختلفة من محافظتي بيروت وجبل لبنان.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّاتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر للعصابة، وهو المدعو: ا. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني).

وبتاريخ 5-2-2024 وبعد متابعة ومراقبة دقيقة، رصدته القوّة الخاصّة التابعة للشعبة، على متن سيارة "التويوتا" في رومية، حيث عملت على توقيفه بكمين محكم وضبطت السّيّارة، ومستندات مزوّرة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
 

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه، وشخص آخر، بتنفيذ العديد من عمليات السّلب بقوّة السّلاح في مناطق عديدة، منها: بحمدون، عاليه، انطلياس، الربوة، تلّة الخيّاط، عين التّينة، الرّوشة... بحيث كانا يعترضان المواطنين وعمّال الـ "Delivery"، بالسّيّارة، وذلك بعد تبديل لوحاتها أو إزالتها كلّيّاً، منتحلَين صفة أمنية، ومستَخدمَين مسدّسًا وبندقيّة حربيّين، وجعبة. فيعمدان إلى استجلاء الأوراق الثبوتية للضحايا، بهدف إلهائهم، ومن ثم سلب أموالهم وهواتفهم، ويلوذان بالفرار، بعدها، إلى جهةٍ مجهولة. كما اعترف بإقدامه على تزوير مستندات عقارية، شهادات، بطاقات هويّة وغيرها، ومحاولته بيع عقار، بعد أن زوّر مستنداته بطريقة احتيالية، بالإشتراك مع كل من:

- م. ك. (من مواليد عام ١٩٥٦، لبناني)
- ط. ن. (من مواليد عام ١٩٦٧، لبناني).

وبتاريخي 9 و10-02-2024، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيف المذكورَيْن في منطقتَي البوشرية والمنصوريّة، واعترفا بما نُسِبَ إليهما.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، عملا بإشارة القضاء المختص.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء، عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة (ا. ح.)، وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعماله التّوجّه إلى شعبة المعلومات - فرع جبل لبنان، الكائن في محلّة جسر الباشا، أو الاتّصال على الرقم 513732-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.
 
 

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