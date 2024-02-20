توقيف مطلوب بموجب مذكرات عدّة في الميناء – طرابلس

أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 20 / 2 / 2024 في منطقة الميناء – طرابلس اللبناني (م.ح.) لإقدامه على رمي رمانة يدوية في المنطقة المذكورة، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جريمتي تهديد أشخاص بأسلحة حربية وإطلاق النار.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.