أربعة جرحى جراء حادث سير داخل نفق أوتوستراد الأسد

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٢:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ جريحًا بحالة حرجة (إنعاش قلبي رئوي) إلى مستشفى الرسول الأعظم، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة ميدانيًا لجريح ثان.



وقد أصيبا جراء تعرضهما لحادث سير وقع داخل نفق أوتوستراد الأسد - بيروت.



كذلك، تولت جهات أخرى نقل جريحين آخرين إلى المستشفى.