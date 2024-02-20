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أربعة جرحى جراء حادث سير داخل نفق أوتوستراد الأسد

أمن وقضاء
2024-02-20 | 15:41
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أربعة جرحى جراء حادث سير داخل نفق أوتوستراد الأسد
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أربعة جرحى جراء حادث سير داخل نفق أوتوستراد الأسد

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٢:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ جريحًا بحالة حرجة (إنعاش قلبي رئوي) إلى مستشفى الرسول الأعظم، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة ميدانيًا لجريح ثان.

وقد أصيبا جراء تعرضهما لحادث سير وقع داخل نفق أوتوستراد الأسد - بيروت.

كذلك، تولت جهات أخرى نقل جريحين آخرين إلى المستشفى.

أخبار لبنان

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أوتوستراد

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