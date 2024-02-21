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بالجرم المشهود... توقيف أحد أفراد عصابة خلال سرقته محوّل كهرباء
أمن وقضاء
2024-02-21 | 08:42
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بالجرم المشهود... توقيف أحد أفراد عصابة خلال سرقته محوّل كهرباء
توافرت بتاريخ 17-02-2024، معلومات لفصيلة الهرمل في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام إحدى العصابات بسرقة محول كهربائي عن الشبكة العامة في محلة الشواغير- الهرمل.
وفي الساعة 22،00 من التاريخ ذاته، توّجهت دوريّة من مخفر الهرمل التابع للفصيلة بمؤازرة دورية من شعبة المعلومات، ودورية أخرى من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي إلى المحلّة المذكورة أعلاه، وعملت على توقيف أحد الأشخاص بالجرم المشهود أثناء تسلّقه لأحد العواميد. وتبيّن أنّه يُدعى: م. أ. (مواليد عام 1992، لبناني) وهو مطلوب بجرم استعمال مزوّر، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنه قام بالإشتراك مع آخرين بتنفيذ سرقات عدّة في مناطق مختلفة، وبتعاطيه المخدّرات.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.
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