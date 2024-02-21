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توقيف مروّج عملة مزيّفة... وضبط مبلغ ٥٨٠٠ دولار أميركي من قبل فصيلة البترون

أمن وقضاء
2024-02-21 | 11:16
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توقيف مروّج عملة مزيّفة... وضبط مبلغ ٥٨٠٠ دولار أميركي من قبل فصيلة البترون
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توقيف مروّج عملة مزيّفة... وضبط مبلغ ٥٨٠٠ دولار أميركي من قبل فصيلة البترون

دخل شخصٌ مجهول الهويّة إلى محل معدٍّ لبيع الزهور في البترون بتاريخ 18-2-2024، واشترى علبة من الكرتون (Box)، بقيمة عشرة دولارات أميركية، وسدّد ثمنها ورقة نقديّة من فئة المائة دولار، وبعد أن قامت مالكة المحل، بتفحّصها بواسطة قلم مخصّص لهذه الغاية، تبيّن لها أنها سليمة، فأعادت له مبلغ تسعين دولاراً، لتكتشف لاحقاً، وبعد مغادرة الزبون، أن الورقة النقدية التي استلمتها منه مزيفة، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.

وبتاريخ 19-2-2024، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها عناصر فصيلة البترون في وحدة الدّرك الإقليمي، تمّ تحديد هويّة المشتبه فيه ومكان إقامته، حيث تمّ توقيفه، وضُبِطَ بحوزته دولارات مزيّفة بقيمة ٥٨٠٠ دولار أميركي، وهو المدعو: م. ي. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري الجنسية) وقد تعرّفت إليه مالكة المحل.

وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، فقد أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتحقيق معه، عملاً بإشارة القضاء المختص.    

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