تعميم صورة المفقودة وعد الحمود

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة وعد جهاد الحمود (من مواليد عام 2006، سورية) التي غادرت، بتاريخ 7-8-2023، منزل ذويها الكائن في محلة عرقا / قضاء عكار، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم 691392-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.