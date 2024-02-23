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تعميم صورة مطلوب للاشتباه بارتكابه جرائم سرقة... هل من يعرف عنه شيئًا؟

أمن وقضاء
2024-02-23 | 08:54
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تعميم صورة مطلوب للاشتباه بارتكابه جرائم سرقة... هل من يعرف عنه شيئًا؟
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تعميم صورة مطلوب للاشتباه بارتكابه جرائم سرقة... هل من يعرف عنه شيئًا؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة مطلوب يدعى: (م. ن.) مجهول باقي الهوية، للاشتباه بقيامه بجرائم سرقة.

لــذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين يعرفون أي شيء عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 81017001 أو 81017101، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل من يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكِتمان، وفقًا للقانون.
 
 

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