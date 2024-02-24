توقيف 7 أشخاص في شكا - النفق القديم والقبة لارتكابهم جرائم مختلفة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة شكا –النفق القديم بتاريخ 24 /2 /2024، اللبنانيَّين (ا.ه.) و(ا.م.)، والسوري (ا.ا.) والفلسطيني (ا.ز.) لإقدامهم على الحفر بواسطة آلات بطريقة غير شرعية داخل أملاك عامة.



كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة القبة اللبنانيين (ا.م.) و(ا.ك.) و(ف.خ.) لمشاركتهم في إشكال عائلي في منطقة الزاهرية، تخلله تبادل لإطلاق النار من أسلحة حربية، علمًا أن الموقوفين ينتمون إلى طرفَي الإشكال. وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.



وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.