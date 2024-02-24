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دهم منازل ومستودعات في بلدة اليمونة - البقاع... وضبط معمل لتصنيع المخدرات (صور)
أمن وقضاء
2024-02-24 | 09:46
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دهم منازل ومستودعات في بلدة اليمونة - البقاع... وضبط معمل لتصنيع المخدرات (صور)
نفذت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم منازل ومستودعات عائدة لمطلوبين في بلدة اليمونة – البقاع، حيث أوقفت السوري (م.ح.) وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات، وكمية كبيرة من حشيشة الكيف ومواد مخدرة أخرى.
وسُلِّم الموقوف مع المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.
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