توقيف فلسطيني شارك في اشتباكات مسلحة داخل مخيم عين الحلوة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 24 /2 /2024، عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا الفلسطيني (ح.ع.)، لإطلاقه النار على حاجز للجيش بتاريخ 20 /2 /2024، ومشاركته في اشتباكات مسلحة داخل المخيم، كما أنه مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم إطلاق النار.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.