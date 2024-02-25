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سارق منازل ينشط في قرى قضاء جزين... ومفرزة استقصاء الجنوب أوقفته وضبطت كمية من المسروقات

أمن وقضاء
2024-02-25 | 04:41
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سارق منازل ينشط في قرى قضاء جزين... ومفرزة استقصاء الجنوب أوقفته وضبطت كمية من المسروقات
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سارق منازل ينشط في قرى قضاء جزين... ومفرزة استقصاء الجنوب أوقفته وضبطت كمية من المسروقات

إليكم تفاصيل ما حصل...

في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة وبعد أن كثُرث في الآونة الأخيرة عمليات سرقة منازل عدّة في قرى قضاء جزين مّما أثار بلبلة بين المواطنين، أعطيت الأوامر لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي للعمل على كشف هويّة السارقين وتوقيفهم.

وبنتيجة المتابعة، وبعد الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تمَّ الاشتباه بأحد الأشخاص المقيمين في بلدة كوثرية الرز - صيدا، والذي يحضر الى بلدة جزّين بشكل متقطّع، لتنفيذ ما استطاع من سرقات. وقد توافرت معلومات مؤكّدة عن مكان إقامته، وأنّه يتنقّل بحذر، وهو المدعو: ه. ح. (مواليد عام 1969، فلسطيني).

وبعد مراقبة مكان سكنه لأيام عدة، تمّ توقيفه على متن سيارته نوع "فولسفاكن" فَورَ وصوله إلى المنزل، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبتفتيشه والسيّارة، تم ضبط مسدس لون أسود نوع "Pietro Beretta" عيار 6 ملم، وممشطين، و65 طلقة عيار 6 ملم، وخنجر كبير، وسكينين صغيرين، وشفرة، ومسدس بلاستيكيّ، وهاتف خلوي، وشفرة أخرى لقصّ الزجاج.

وبتفتيش منزله بحضور دوريّة من فصيلة عدلون في وحدة الدرك الإقليمي، عُثر على:

-بنادق صيد، وخراطيش، ورصاصات، من أعيرة متعدّدة ومتنوّعة، وغيرها...
- سلسلة ذهبيّة اللون مرصّعة بأحجار بيضاء على شكل قلب، وزرّ لون ذهبي
- كاميرا نوع "Sony" مع حقيبتها
- ساعة يد نوع "Pieroger"، وسلسلة صغيرة.
- خزنة حديدية صغيرة مقفلة
- جهاز لاسلكي، وعدة تنظيف بندقيّة صيد عدد /3/                                                   
- 5 هواتف خلويّة، ومنظار
- جهاز "رسيفر" Receiver عدد /2/، مع جهاز "راوتر" Router، وكابل كهربائي عائد لها            
- حقيبة أدوات كاملة عدد /2/

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإنه بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بسرقات متعدّدة من ضمنها سرقة أحد المنازل في بلدة كوثرية الرزّ، وأنّ عددًا من المضبوطات التي عُثر عليها في منزله، قام بسرقتها.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات التي عُثر عليها بحوزته مخفر جزّين لاستكمال التحقيق معه، كما سُلّمت المضبوطات التي ضُبطت في داخل منزله إلى فصيلة عدلون، بناءً على إشارة القضاء.

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أمن وقضاء

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منازل

جزين

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مفرزة استقصاء الجنوب

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