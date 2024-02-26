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تعميم صورة المفقود هشام عبد القادر هودا
أمن وقضاء
2024-02-26 | 11:03
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تعميم صورة المفقود هشام عبد القادر هودا
عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: هشام عبد القادر هودا (من مواليد عام 1969، لبناني) الذي غادر بتاريخ 18-2-2024، منزله الكائن في محلّة جبل البداوي، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة البداوي في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 386858-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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