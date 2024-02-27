اليونيفيل: الأحداث الأخيرة قد تعرّض الحل السياسي للخطر في الصراع القائم

اعلنت اليونيفيل إن أحدث تصعيد لتبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله من شأنه أن يعرض للخطر الحل السياسي للصراع.



وحثت اليونيفيل جميع الأطراف على وقف الأعمال القتالية لمنع زيادة التصعيد وضمان سلامة الناس في هذه المنطقة.