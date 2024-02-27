زينة غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: زينة محمد عمشه (من مواليد عام 2005، فلسطينية) التي غادرت بتاريخ 24-2-2024 منزل ذويها الكائن في مخيم نهر البارد، ولم تَعُد لغاية تاريخه.وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بعمليات حلبا في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم 693861-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.