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يروّج المخدّرات في مناطق الشمال... وشعبة المعلومات كشفت هويّته وأوقفته في القبّة
أمن وقضاء
2024-02-28 | 03:31
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يروّج المخدّرات في مناطق الشمال... وشعبة المعلومات كشفت هويّته وأوقفته في القبّة
نتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مناطق الشمال.
وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هويته، ويدعى: ع. ه. (مواليد عام 1968، سوري).
وبتاريخ 24-2-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة القبّة – طرابلس، على متن دراجة آلية نوع "150V" لون أسود تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط 8 أكياس نايلون بداخلها مادّة الهيرويين، مبالغ مالية من عملات مختلفة وهاتفين خليويين، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبالتّحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ من الزبائن على متن الدّراجة.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد تم حجز الدّراجة الآلية عدليا، وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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