جبهة الجنوب لا تزال مشتعلة

اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس - فرع لبنان أنها أطلقت رشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ جراد من جنوب لبنان على شمال إسرائيل وذكرت أنها قصفت مقر قيادة اللواء الشرقي 769 وثكنة المطار في بيت هلل.في الموازاة، افادت القناة 12 الإسرائيلية، عن وقوع أضرار مادية خلال القصف الأخير من لبنان على الجليل الأعلى.في المقابل، شن الطيران الحربي المعادي غارة جوية بالصواريخ استهدفت منطقة الخريبة بين مدينة الخيام و راشيا الفخار كما شن غارة على بنت جبيل في لبنان.