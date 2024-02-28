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مكتب مكافحة المخدرات المركزي يوقف أحد المروجين وشخصا آخراً بكمينٍ محكم ويضبط كميّة من المواد المخدّرة
أمن وقضاء
2024-02-28 | 08:50
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مكتب مكافحة المخدرات المركزي يوقف أحد المروجين وشخصا آخراً بكمينٍ محكم ويضبط كميّة من المواد المخدّرة
نتيجة المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة عن نشاط أحد المروّجين في محلّة طريق المطار.
ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّل عناصر هذا المكتب إلى تحديد هوّيته، ويُدعى: ح. م. (من مواليد عام 1995، لبناني).
وبحسب بلاغ للمديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، فإنه بتاريخ 16-2-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة مشتركة من المكتب المذكور والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية كمينًا محكمًا، أسفر عن توقيفه، على متن سيّارة نوع "نيسان، تم ضبطها، وبرفقته المدعو: ع. م. (مواليد عام 1997، لبناني).
وبتفتيش السّيّارة، عُثِرَ بداخلها على كميّة من المخدّرات مقسّمة ومعدّة للترويج، عبارة عن: 40 مظروفا من مادّة الكوكايين، كميّة من مادّتي الـ"كريستال ميث" وحشيشة الكيف، ومبلغ مالي ناتج عن عمليات بيع المخدّرات.
وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي في بلاغها، أن التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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المخدرات
طريق المطار
توقيف
مكتب مكافحة المخدرات المركزي
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