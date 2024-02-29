"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أنها واصلت "جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات كبيرة جدا من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المهرب والمزور والتنباك العجمي والسيجار، بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape، بنتيجة عملية دهم في مناطق برجا ووادي الزينة وجدرا وكترمايا ومزبود ودلهون وكفرحيم وبيصور.



وسُطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.