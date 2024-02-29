بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني... تدابير سير على الطريق البحرية في المارينا الضبية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، سيقام بتاريخ غد الجمعة 01-03-2024، احتفال في محلة "Marina" الضبيّة.



ولفتت الى أنه سيتم إقفال كل المداخل والمفارق المؤدّية إلى الطريق البحرية بالإتجاهَين (من الضبية باتجاه بيروت، ومن أوتوستراد اميل لحود على الجسر المؤدي إلى الطريق البحرية باتجاه جونية).



وأشارت الى أنها ستتخذ تدابير السير التالية:



-منع مرور وقوف السيارات على طول الطريق البحرية بالاتجاهين، اعتباراً من الساعة 14،00 من التاريخ المذكور وحتى الساعة 17،00 من التاريخ ذاته.



وطلبت من أصحاب الشركات الخاصة، ولا سيّما شركات توزيع الغاز والمحروقات عدم ركن مركباتهم على جانبَي الطريق البحرية، وإخراجها قبل الساعة 14،00.



كما طلبت من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور.