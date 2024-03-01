الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
يسرقون الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة في مناطق جبل لبنان... هكذا كشفت هوياتهم وتم توقيفهم
أمن وقضاء
2024-03-01 | 03:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
يسرقون الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة في مناطق جبل لبنان... هكذا كشفت هوياتهم وتم توقيفهم
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة لمؤسّسة كهرباء لبنان، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات دوريّاتها في المناطق التي تكثر فيها تلك العمليات، للعمل على توقيف المتورطين بها. وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي أجرتها، تمكّنت من رصد عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عملياتهم في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة توصلت الشّعبة الى تحديد هويّات أفراد العصابة، وهم كلٌّ من:
- م. ف. (من مواليد عام ١٩٩٥، سوري)
- أ. م. (من مواليد عام ١٩٩٥، سوري)
- ع. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)
بتاريخ 22-2-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف الأوّل والثّاني في محلّة برج حمود. وبالتّزامن تم توقيف الثّالث في محلّة الصالومي.
وبالّتحقيق معهم، اعترف الأوّل والثّاني بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ أكثر من خمس عمليات سرقة كابلات كهربائية عن الشّبكة العامّة لمؤسسة كهرباء لبنان في مناطق الحازميّة، سدّ البوشريّة، الدّورة وجسر الباشا. وأنّهما كانا يبيعان المسروقات للثّالث الذي يعمل في "بؤرة للخردة" في محلّة الصالومي، وقد اعترف الأخير أيضاً بما نُسب إليه.
وتم ختم "بؤرة الخردة" بالشّمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
الكابلات
الكهربائية
الشّبكة
العامّة
مناطق
لبنان...
هوياتهم
توقيفهم
التالي
بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد معروف سعد.. تدابير سير غداً في شارع رياض الصلح – صيدا
بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني... تدابير سير على الطريق البحرية في المارينا الضبية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-02-22
نفذوا العديد من عمليات السرقة في مناطق الجنوب وشعبة المعلومات كشفت هوياتهم
أمن وقضاء
2024-02-22
نفذوا العديد من عمليات السرقة في مناطق الجنوب وشعبة المعلومات كشفت هوياتهم
0
أمن وقضاء
2024-02-02
مروّج مخدّرات ينشط في مناطق جبل لبنان... هكذا تم توقيفه بالجرم المشهود
أمن وقضاء
2024-02-02
مروّج مخدّرات ينشط في مناطق جبل لبنان... هكذا تم توقيفه بالجرم المشهود
0
أمن وقضاء
2024-02-28
يروّج المخدّرات في مناطق الشمال... وشعبة المعلومات كشفت هويّته وأوقفته في القبّة
أمن وقضاء
2024-02-28
يروّج المخدّرات في مناطق الشمال... وشعبة المعلومات كشفت هويّته وأوقفته في القبّة
0
آخر الأخبار
2024-02-26
الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة في الجليل الأعلى عند الحدود مع جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-02-26
الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة في الجليل الأعلى عند الحدود مع جنوب لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:39
بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد معروف سعد.. تدابير سير غداً في شارع رياض الصلح – صيدا
أمن وقضاء
06:39
بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد معروف سعد.. تدابير سير غداً في شارع رياض الصلح – صيدا
0
أمن وقضاء
11:03
بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني... تدابير سير على الطريق البحرية في المارينا الضبية
أمن وقضاء
11:03
بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني... تدابير سير على الطريق البحرية في المارينا الضبية
0
أمن وقضاء
2024-02-29
في الناعمة... قتله وحرق جثّته بدافع السرقة
أمن وقضاء
2024-02-29
في الناعمة... قتله وحرق جثّته بدافع السرقة
0
أمن وقضاء
2024-02-29
"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة
أمن وقضاء
2024-02-29
"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-20
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
منوعات
2024-02-20
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
0
رياضة
2024-02-26
المطالبة بتوقيف كريستيانو رونالدو... قام بحركة "بذيئة" أمام جمهور ميسي! (فيديو)
رياضة
2024-02-26
المطالبة بتوقيف كريستيانو رونالدو... قام بحركة "بذيئة" أمام جمهور ميسي! (فيديو)
0
اقتصاد
02:01
تعميم من مصرف لبنان إلى المؤسسات المالية
اقتصاد
02:01
تعميم من مصرف لبنان إلى المؤسسات المالية
0
أخبار دولية
16:48
مقتل 43 شخصا جراء حريق في عاصمة بنغلادش
أخبار دولية
16:48
مقتل 43 شخصا جراء حريق في عاصمة بنغلادش
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في كرة السلة الاميركية الكلمة ما زالت للملك ليبرون
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في كرة السلة الاميركية الكلمة ما زالت للملك ليبرون
0
أخبار دولية
13:35
عشية الانتخابات التشريعية في ايران.. الإصلاحيون خارج السباق والمحافظون باقون
أخبار دولية
13:35
عشية الانتخابات التشريعية في ايران.. الإصلاحيون خارج السباق والمحافظون باقون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف كان حوار الفصائل الفلسطينية في موسكو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف كان حوار الفصائل الفلسطينية في موسكو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نظام الكفالة: إلى المحكمة در
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نظام الكفالة: إلى المحكمة در
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مصرف لبنان سيؤمّن الدولارات الجديدة من الضرائب... هل سيؤدي القرار إلى أزمة جديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مصرف لبنان سيؤمّن الدولارات الجديدة من الضرائب... هل سيؤدي القرار إلى أزمة جديدة؟
0
أخبار دولية
13:30
"القسام" تنشر فيديو لاسرى اسرائيليين: سنكشف عن مصيرهم غداً
أخبار دولية
13:30
"القسام" تنشر فيديو لاسرى اسرائيليين: سنكشف عن مصيرهم غداً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا توزعت زيادات الرواتب...وهكذا ستُدفع
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا توزعت زيادات الرواتب...وهكذا ستُدفع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مجزرة في شمال غزّة ضحيتها أكثر من ١٠٠ فلسطيني
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مجزرة في شمال غزّة ضحيتها أكثر من ١٠٠ فلسطيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما قصة الحاج حسين حمدان الذي استشهد مع زوجته في منزله في كفرا الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما قصة الحاج حسين حمدان الذي استشهد مع زوجته في منزله في كفرا الجنوبية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:14
شابة عشرينية واعدت رجلاً مسناً وما كشفته عن الموضوع صادم... هل كان يخونها؟!
منوعات
12:14
شابة عشرينية واعدت رجلاً مسناً وما كشفته عن الموضوع صادم... هل كان يخونها؟!
2
فنّ
01:56
"زمان"... بعد مرور 7 سنوات على اعتزالها الفن: أمل حجازي تطل من دون حجاب وهي تغني (فيديو)
فنّ
01:56
"زمان"... بعد مرور 7 سنوات على اعتزالها الفن: أمل حجازي تطل من دون حجاب وهي تغني (فيديو)
3
حال الطقس
02:38
بعد الاستقرار.. منخفض جوي جديد في الـweekend
حال الطقس
02:38
بعد الاستقرار.. منخفض جوي جديد في الـweekend
4
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما قصة الحاج حسين حمدان الذي استشهد مع زوجته في منزله في كفرا الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما قصة الحاج حسين حمدان الذي استشهد مع زوجته في منزله في كفرا الجنوبية؟
5
فنّ
03:44
الكشف عن أسباب خلعها الحجاب... القصّة الكاملة لظروف أمل حجازي
فنّ
03:44
الكشف عن أسباب خلعها الحجاب... القصّة الكاملة لظروف أمل حجازي
6
منوعات
15:00
ذهب طفلها إلى المدرسة ولم يعد أبداً... ما حصل مع ابن الـ5 سنوات محزن!
منوعات
15:00
ذهب طفلها إلى المدرسة ولم يعد أبداً... ما حصل مع ابن الـ5 سنوات محزن!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا توزعت زيادات الرواتب...وهكذا ستُدفع
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا توزعت زيادات الرواتب...وهكذا ستُدفع
8
اقتصاد
02:48
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين... ماذا عن أسعار المحروقات الأخرى؟
اقتصاد
02:48
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين... ماذا عن أسعار المحروقات الأخرى؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More