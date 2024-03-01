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يسرقون الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة في مناطق جبل لبنان... هكذا كشفت هوياتهم وتم توقيفهم

أمن وقضاء
2024-03-01 | 03:33
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يسرقون الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة في مناطق جبل لبنان... هكذا كشفت هوياتهم وتم توقيفهم
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يسرقون الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة في مناطق جبل لبنان... هكذا كشفت هوياتهم وتم توقيفهم

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة لمؤسّسة كهرباء لبنان، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات دوريّاتها في المناطق التي تكثر فيها تلك العمليات، للعمل على توقيف المتورطين بها. وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي أجرتها، تمكّنت من رصد عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عملياتهم في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة توصلت الشّعبة الى تحديد هويّات أفراد العصابة، وهم كلٌّ من:

- م. ف. (من مواليد عام ١٩٩٥، سوري)
- أ. م. (من مواليد عام ١٩٩٥، سوري)
- ع. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)

بتاريخ 22-2-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف الأوّل والثّاني في محلّة برج حمود. وبالتّزامن تم توقيف الثّالث في محلّة الصالومي.

وبالّتحقيق معهم، اعترف الأوّل والثّاني بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ أكثر من خمس عمليات سرقة كابلات كهربائية عن الشّبكة العامّة لمؤسسة كهرباء لبنان في مناطق الحازميّة، سدّ البوشريّة، الدّورة وجسر الباشا. وأنّهما كانا يبيعان المسروقات للثّالث الذي يعمل في "بؤرة للخردة" في محلّة الصالومي، وقد اعترف الأخير أيضاً بما نُسب إليه.

وتم ختم "بؤرة الخردة" بالشّمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
 

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