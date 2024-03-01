بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد معروف سعد.. تدابير سير غداً في شارع رياض الصلح – صيدا

أعنلت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 2-3-2024، وبمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد معروف سعد، سيتم منع مرور السيارات في شارع رياض الصلح - صيدا على المسلكين الشرقي والغربي من دوار الراهبات حتى ساحة النجمة، وذلك من الساعة 6,00 صباحاً حتى الساعة 12,00 من التاريخ المذكور.



وطلبت المديرية من المواطنين اخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام.