القاصر إليان مفقودة... هل من يعرف عنها شيئا؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: إليان أنطوان الحتّي (من مواليد عام 2007، لبنانيّة) التي غادرت، بتاريخ 27-2-2024، منزل ذويها الكائن في محلّة برج حمّود، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برج حمّود في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 244431-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.