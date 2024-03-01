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ترجلا من الفان وهربا قبل الوصول الى الحاجز...وعناصر ضهر البيدر توقف أحدهما
أمن وقضاء
2024-03-01 | 10:13
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ترجلا من الفان وهربا قبل الوصول الى الحاجز...وعناصر ضهر البيدر توقف أحدهما
أقدم شخصان كانا على متن فان لنقل الركاب على الترجل منه والفرار قبل وصولهما الى حاجز ضهر البيدر. على الفور، قامت العناصر بمطاردتهما وتمكنت من إلقاء القبض على أحدهما ويدعى: ب. أ. (مواليد عام 1999، سوري) ضُبط بحوزته حقيبة بتفتيشها عثر في داخلها على حوالى /1,3/ كلغ من المواد المخدرة، عبارة عن:
/150/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين.
/55/ علبة بلاستيكية بأحجام مختلفة تحتوي على مادة الكوكايين.
/16/ كيسا من مادة الماريجوانا.
/15/ كيسا يحتوي على مادة حشيشة الكيف.
/6/ أكياس بداخلها مادة الكوكايين.
أودع الموقوف مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.
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