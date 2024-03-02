نفّذ عشرات عمليّات السرقة في مناطق مختلفة... هذا مصيره

في إطار المتابعة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الميدانية التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، توصلت إلى تحديد مكان تواجد أحد منفذي عمليات السرقة والذي ينشط في مناطق جبل لبنان وبيروت، حيث تبين أنه يقيم في محلة حي السلم، ويدعى م. ف. (مواليد عام 1984، لبناني)، وهو مطلوب بموجب /3/ ملاحقات قضائية بجرم سرقة.



بتاريخ 20-2-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من مداهمة مكان إقامته في محلة حي السلم وأوقفته في داخله، وبتفتيشه والمنزل ضبط بحوزته مظروف من النايلون يحتوي على آثار بودرة سمراء اللون، /3/ هواتف خلويّة، ومبلغ مالي.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتنفيذ عشرات عمليات السرقة في مناطق جبل لبنان وبيروت والضاحية الجنوبية منها على سبيل المثال لا الحصر: سرقة من داخل مكتب للهندسة في الحازمية، سرقة خزنة من داخل منزل في راس النبع بداخلها اونصات ذهب ومبالغ مالية، سرقة هواتف وحقائب وغيرها من عمليات السرقة في مناطق برج حمود، المشرفية، مار مخايل، الطيونة، غاليري سمعان، البربير والحمرا. كما اعترف بتعاطي مادتي الهيرويين وحشيشة الكيف، وأنه يستحصل عليها من محلتي صبرا وحي السلم.



وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.