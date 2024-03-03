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في سير الضنية... طعن مواطن بآلة حادة بعد خلاف على عقار
أمن وقضاء
2024-03-03 | 06:56
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في سير الضنية... طعن مواطن بآلة حادة بعد خلاف على عقار
وقع خلاف فردي نتيجة تنازع على عقار في بلدة سير الضنية، تطور الى طعن بآلة حادة، حيث أقدم المدعو "ع.ع" على طعن المدعو "م.م" بآلة حادة في كتفه وفرار المعتدي الى جهه مجهولة.
وقد تم نقل الجريح الى مستشفى سير - الضنية الحكومي لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمستقرة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
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