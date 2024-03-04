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دوريات لمراقبي الإقتصاد في السوبرماركت والمحال في النبطية للتأكد من الأسعار
أمن وقضاء
2024-03-04 | 04:11
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دوريات لمراقبي الإقتصاد في السوبرماركت والمحال في النبطية للتأكد من الأسعار
جالت دوريات لمراقبي مصلحة الإقتصاد والتجارة في النبطية بإشراف رئيس المصلحة محمد بيطار في السوبرماركت ومحال بيع الخضار والفاكهة واللحوم والدجاج للتثبت من الأسعار لجهة وجوب إعلانها للمستهلك والتقيد بهوامش الربح تمهيدًا لمقارنتها مع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك ليتم تنظيم محاضر ضبط بالمؤسسات التي ترفع الأسعار دون مبرر واضح وموثق بالفواتير.
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أمن وقضاء
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