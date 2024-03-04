استغلّوا غياب المواطنين عن أرزاقهم بسبب الاعتداءات الاسرائيلية ليسرقوا المواسم... فأوقفتهم مفرزة استقصاء الجنوب

ادّعى عددٌ من المواطنين بتاريخي 21 و23-2-2024، لدى نقطة القليعة ومخفر برج الملوك في وحدة الدّرك الإقليمي، ضد مجهولين، بجرم سرقة ما يفوق الـ21 طنّا من المحاصيل الزراعية (جوز وأفوكا) من البساتين العائدة لهم في بلدَتَي القليعة وبرج الملوك، وذلك في أثناء غيابهم عن بلداتهم بسبب العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.



وعلى إثر ذلك، باشرت دوريّات من مفرزة استقصاء الجنوب تحريّاتها ضمن نطاق منطقة الجنوب الإقليمية.



وبنتيجة المتابعة، تبيَّن أن أشخاصاً من التابعية السورية، قاموا ببيع محاصيل مماثلة لثلاثة محلات خضار على طريق عام القليعة - إبل السّقي، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



والساعة 18,00 من تاريخ 23-2-2024، وبكمينٍ محكم نصبته دوريّة من المفرزة في بلدة الخيام، تمكّنت من توقيف أحد السّارقين، بعد استدراجه الى المكان، ويُدعى: ع. ع. (من مواليد عام 1996).



وبالتّحقيق معه اعترف بسرقة المحاصيل، وتصريف الكميّة المسروقة كلّها، عبر بيعها لأصحاب المحلات المذكورة، بالاشتراك مع كل من:



- أ. ش. (من مواليد عام 1999)



- ي. ش. (من واليد عام 1994).



وعلى الفور قامت دوريّة من المفرزة بتوقيف (أ. ش) في بلدة القليعة و(ي. ش.) في إبل السّقي.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد تمَّ تسليم الموقوفين الثلاثة إلى نقطة القليعة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.