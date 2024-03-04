توقيف مطلوب بجرم سرقة عند حاجز ضهر البيدر

أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي المدعو: - ف. ت. (من مواليد عام ١٩٨٢، مكتوم القيد)، وذلك في تمام الساعة ١١،٠٠ من تاريخ ٢٨-٢-٢٠٢٣ وعلى مسلك بيروت – البقاع. وتبيّن أنه يوجد بحقه:



- خلاصة حكم بجرم سرقة تقضي بحبسه /10/ سنوات.



- مذكرة القاء قبض بجرم سرقة.



وأودع الموقوف مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.