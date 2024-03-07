عصابة تنشط بسرقة الدراجات الآلية... وشعبة المعلومات توقف أفرادها بالجرم المشهود!

نتيجة العمليات النوعية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول عصابة تنشط بسرقة الدراجات الآلية من محلّة فرن الشباك ومحيطها.



وعلى أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويّاتهم، وهم كلٌّ من:



- ح. ز. (مواليد عام 2007، لبناني)

- م. ز. (مواليد عام 2007، لبناني)

- خ. ع. (مواليد عام 2007، لبناني).



وبتاريخ 4-3-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهم، بالجرم المشهود، في محلّة فرن الشباك / الـ"سيتي سنتر"، أثناء قيامهم بتنفيذ عملية سرقة دراجة من المحلّة، تم ضبطها. كما تم ضبط دراجة أخرى نوع "سويت" لون أسود من دون لوحات بحوزة الأول والثاني، وسيارة نوع "مرسيدس" لون أسود بحوزة الثّالث. وعُثِرَ على أدوات تستخدم في عمليات السّرقة: (قناع، قفّاز، مبلغ مالي وأجهزة خلويّة)، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ عشرات عمليات سرقة دراجات آليّة من فرن الشباك ومحيطها، وبيعها لأحد الأشخاص في محلّة صحراء الشّويفات، العمل جارٍ لتوقيفه.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً إشارة القضاء المختص.