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بعد استشهاد الصحفي عصام عبدالله... الى ماذا خلص تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي؟

أمن وقضاء
2024-03-07 | 03:31
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بعد استشهاد الصحفي عصام عبدالله... الى ماذا خلص تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي؟
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بعد استشهاد الصحفي عصام عبدالله... الى ماذا خلص تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي؟

قتل طاقم دبابة إسرائيلي مراسل "رويترز" في لبنان عصام العبدالله في تشرين الأول بإطلاق قذيفتين على مجموعة من الصحفيين تم تمييزهم بوضوح، ثم فتح "على الأرجح" النار عليهم بمدفع رشاش ثقيل في هجوم استمر دقيقة و45 ثانية، وفقا لتقرير عن الحادث صدر اليوم.

وخلص تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (تي.إن.أو)، التي تعاقدت معها "رويترز" لتحليل الأدلة من هجوم 13 تشرين الأول الذي أودى بحياة الصحفي عصام، إلى أن دبابة على بعد 1.34 كيلومترا في إسرائيل أطلقت قذيفتين من عيار 120 مليمترا على المراسلين.

وقتلت القذيفة الأولى عصام (37 عاما) وأصابت مصورة وكالة فرانس برس كريستينا عاصي (28 عاما) بجروح خطيرة.

وتناول تحقيق أجرته "رويترز" في كانون الأول النتيجة الأولية التي توصلت إليها المنظمة الهولندية بأن دبابة في إسرائيل أطلقت النار على الصحفيين.

وفي تقريرها النهائي اليوم، كشفت المنظمة أن الصوت الذي التقطته كاميرا شبكة الجزيرة في مكان الحادث أظهر أن المراسلين تعرضوا أيضا لإطلاق نار بطلقات عيار 0.50 من النوع الذي تستخدمه مدافع براوننج الآلية التي يمكن تركيبها على دبابات الميركافا الإسرائيلية.

وقال تقرير المنظمة: "يعد استخدام دبابة ميركافا لمدفعها الرشاش ضد موقع الصحفيين بعد إطلاق قذيفتي دبابة سيناريو مرجحا".

وأضاف: "لا يمكن التوصل إلى نتيجة مؤكدة لأنه لا يمكن تحديد الاتجاه والمسافة الدقيقة لنيران (المدفع الرشاش)".
 

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عصام عبدالله

المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي

رويترز

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