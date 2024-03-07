القوة الأمنية المشتركة بمخيم البداوي توضح ما حصل عند حاجز للجيش

أصدرت القوة الأمنية المشتركة بيانا توضيحيا حول ما حدث صباح اليوم في أطراف مخيم البداوي.



وقال البيان: "بعد سماع أصوات أعيرة نارية آتية من الجهة الجنوبية لمخيم البداوي، سارعت القوات الأمنية المشتركة إلى تشكيل دورية مسلحة واتجهت نحو مستشفى الهلال وألقت القبض على المدعو (م.ك) الذي أصيب في بطنه وساقه إثر تبادل إطلاق نار على حاجز الجيش اللبناني في الريفا، وتم نقله إلى المستشفى الحكومي بالتنسيق مع مخابرات الجيش لتلقي العلاج".



وأوضح البيان، أن الحادثة جاءت صباح اليوم بعد اعتقال المدعو أ.أ، فلسطيني الجنسية، والذي كان بحوزته مسدساً عسكرياً، أثناء مروره على حاجز الجيش برفقة الشخص الذي رافقه أثناء التجول بالسيارة. وهو ما دفع الأخير إلى التوجه والتسلح بسلاح عسكري وإطلاق النار على حاجز الجيش، ما أثار رد فعل الجيش، فأصابه في بطنه وقدمه ودفعه للفرار إلى المخيم".



وقالت القوة الأمنية المشتركة في بيانها: "يجب علينا نحن القوى الأمنية الحذر من التراخي في محاسبة المخالفين الأمنيين وفي الحفاظ على أمن المخيم والحي".