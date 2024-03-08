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عصابة جديدة تنشط بسرقة دراجات آلية وقعت في قبضة مفرزة إستقصاء بيروت
أمن وقضاء
2024-03-08 | 07:21
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عصابة جديدة تنشط بسرقة دراجات آلية وقعت في قبضة مفرزة إستقصاء بيروت
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة السيارات والدراجات الآلية ضمن مدينة بيروت، كثفت دوريات مفرزة إستقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت جهودها الإستعلامية والميدانية في المناطق التي تكثر فيها تلك العمليات، حيث تم رصد عصابة جديدة تنشط بعمليات سرقة الدّراجات الآلية.
وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة المذكورة، وهما:
- ع. م. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) وهوه مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم تسهيل فرار سجين، ومحاولة قتل. وتبين أن بحقه أسبقيات بجرائم سرقة، سلب، مخدرات، إتجار، وتعاطي مخدرات.
- م. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۳، فلسطيني) وتبين بحقه أسبقيات بجرائم سرقة ومخدرات.
وبتاريخ 03-03-2024 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات المفرزة بالجرم المشهود في أثناء محاولتهما سرقة دراجة آلية نوع "سويت" من محلة الروشة، حيث كانا يجرانها بواسطة دراجة أخرى نوع "صيني V150"، وتبين أيضًا أن الأخيرة مسروقة.
وبتفتيشهما، ضبط بحوزتهما:
- مسدس حربي.
- /11/ قطعة من حشيشة الكيف.
- أدوات تستعمل في السرقة.
- قناعا وجه.
وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بسرقة دراجات آلية.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، وأعيدت الدراجة "نوع سويت" إلى صاحبها بعد التثبت من ملكيتها له.
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نفذوا العديد من عمليات سرقة دراجات آلية من منطقة البترون وضواحيها... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم
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