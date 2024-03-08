اسماعيل غادر مكان إقامته ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة المفقود، إسماعيل علي قدور (مواليد عام 1983، سوري)/، الذي غادر مكان إقامته الكائن في بلدة وادي خالد بتاريخ 18-10-2023، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



وطلبت من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة على الرقم 691392-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.