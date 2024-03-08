قتيل وجريح جراء إطلاق نار داخل محل في بحنين

قتل الشاب ع.عثمان وأصيب ح.حمود بجروح بعدما أطلق مجهولون ملثمون النار من أسلحة فردية عليهما أثناء تواجدهما داخل محل عند مفرق بلدة بحنين على أوتوتستراد المنية الدولي، قبل أن يفروا هاربين إلى جهة مجهولة.



ونقل الجريح إلى "مستشفى الخير" في المنية لتلقي العلاج.



وحضرت قوة من الجيش والقوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.