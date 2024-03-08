توقيف ٣ أشخاص وضبط كمية من المخدرات والعملة المزيفة من قبل عناصر حاجز ضهر البيدر

نتيجة عمليات تفتيش دقيقة نفذتها عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت من توقيف عدة أشخاص بجرم حيازة ممنوعات:

الساعة 16:30 من تاريخ 2-3-2024 وعلى مسلك البقاع - بيروت، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر شخصين على متن آلية "فان" لنقل الركاب من نوع "سانغ يونغ" لون أبيض، وهما:

- س. ز. (من مواليد عام 1982، لبناني) (السائق)

- ع. ز. (من مواليد عام ٢٠٠٥، لبناني)

وضبطت معهما 1،100 كلغ من مادة الماريجوانا، و/300/ غ. من مادة الكوكايين، مخبأة في داخل الـ"فان".



والساعة 21:00 من التاريخ ذاته وعلى المسلك عينه، أوقفت عناصر الحاجز المذكور شخصًا على متن آلية عمومية "فان" للإشتباه فيه، ويدعى:

م. ج. (من مواليد عام ١٩٨٩، لبناني).



وبتفتيشه، ضبطت بحوزته أوراقًا نقدية مزيفة بقيمة /3220/ دولارًا أميركيًا.



وقد تم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناءً على إشارة القضاء المختص.